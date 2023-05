Manfredonia-Città di Gallipoli, ecco chi dirigerà l'incontro

Squadra in casa

Squadra in casa Manfredonia

A dirigere l'incontro tra Manfredonia e Città di Gallipoli, in programma domenica 21 maggio allo stadio Vito Curlo di Fasano (ore 17:30), sarà il signor Pietro Marinoni della sezione di Lodi; gli assistenti saranno il signor Giuseppe Dell'Aquila della sezione di Barletta e il signor Gabriele Lovecchio della sezione di Brindisi, mentre come quarto uomo è stato designato il signor Andrea Cianci della sezione di Bari. La vincente della partita otterrà la promozione in Serie D.