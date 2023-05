Manfredonia-Città di Gallipoli si giocherà al Curlo di Fasano. Ecco la data

Manfredonia-Città di Gallipoli, finale playoff del campionato di Eccellenza che stabilirà la squadra promossa in Serie D, si giocherà allo stadio Curlo di Fasano. Questa la decisione della LND Puglia, che ha specificato come la partita è stata fissata per domenica 21 maggio alle ore 17:30. "Lo spareggio per decretare la vincente del Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023 tra SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932 e A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI avrà luogo domenica 21 maggio 2023 presso il campo neutro comunale “Vito Curlo” di Fasano (BR) con fischio d’inizio alle ore 17.30, come da accordi stabiliti in occasione della riunione tenutasi oggi presso gli uffici del Comitato Regionale Puglia" - si legge nel comunicato ufficiale.