Manfredonia, i numeri del cammino fruttuoso nella regular season

Un primo posto saldo, conquistato fin dalle primissime battute e che, con il passare del tempo, non è stato mai in discussione. Il Manfredonia è stato il mattatore del girone A del campionato di Eccellenza pugliese ed ora affronterà il Città di Gallipoli nello spareggio per la Serie D (allo stadio Curlo di Fasano, calcio d'inizio alle ore 17:30). Anche i biancazzurri, al pari dei giallorossi, hanno disputato soltato la finale playoff del raggruppamento, raccogliendo uno 0-0 interno nella sfida contro il Bisceglie terminata ai supplementari.

Nella stagione regolare il Manfredonia ha messo a referto 67 punti con uno score di 21 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta (contro il Corato, nell'ottava giornata andata in scena il 6 novembre 2022). L'attacco è stato il migliore dell'intero girone, grazie ai 66 gol segnati; a quota 15 invece ammontano quelli subiti, solo il Bisceglie ha saputo far meglio subendone 12.

Il miglior marcatore di squadra è Gabriel Giambuzzi, autore di 9 reti in 22 presenze. Alle sue spalle si trovano tre calciatori con 8 gol a testa: Ayman Achik, Giuseppe Lopez e Vito Morra. Onofrio Turritto si è invece fermato a quota 6.