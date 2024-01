Nardò, aperta la campagna abbonamenti: tutti i dettagli e le tariffe

In occasione del ritorno allo stadio Giovanni Paolo II, il Nardò ha aperto una campagna abbonamenti per i tifosi granata. Previste delle tariffe intere e ridotte, più la possibilita di sottoscrivere la tessera gold sostenitore che comprende due posti per il settore poltronissime. Di seguito i dettagli della campagna abbonamenti del Nardò, illustrati in un comunicato ufficiale:

abbonamento tribuna centrale € 120;

abbonamento tribuna laterale €75;

abbonamento ridotto (donne,over 65, ragazzi da 14 a 17 anni) € 55.

Tessera socio sostenitore gold ( include kit del tifoso, n.2 posti riservati nel settore "poltronissime") €500.

La società comunica che per quest'anno non ci saranno giornate pro.

Punti vendita: