Nardò, countdown per il ritorno allo stadio Giovanni Paolo II: riaperta una mini-campagna abbonamenti

Il 7 gennaio 2024 tornererno a giocare a Nardò, nella gara interna contro l’Andria. Un impianto che sarà idoneo per le stringenti prescrizioni richieste per la serie C. Uno dei pochissimi in tutta la Puglia.

Un investimento ad opera del Comune di 735mila euro tra incarichi professionali e lavori per consegnare alla nostra città uno Stadio che dal 1992 non vedeva interventi così corposi e sostanziali. Una procedura e una macchina burocratica, avviata e conclusa in appena 7 mesi.

La società RINGRAZIA i progettisti e direttori dei lavori, l’Architetto Greco, l’Ingegnere Palumbo e l’Ingegnere Dell’Anna. Si ringrazia la ditta Gianturco, ditta seria e qualificata, la ditta Sansone per terreno di gioco e l’ufficio Lavori Pubblici del nostro Comune. Si ringrazia la Giunta Comunale, il Sindaco Sig. Pippi Mellone, l'assessore ai lavori pubblici Sig. Capoti (persona a cui dobbiamo tanto e sempre presente per la nostra società) e Antonio Tondo, Presidente del consiglio comunale e delegato allo sport, che ci sono stati vicino in questi mesi intensi.

Ora finalmente è arrivato il momento di scendere in campo nella nostra casa, ora è il momento di continuare a guidare la Nostra squadra verso traguardi importanti, riempiendo di settimana in settimana il Giovanni Paolo II.

A tal proposito si ricorda che la società ha riaperto una mini campagna abbonamenti e che è disponibile, presso la sede legale Diciannove58, il nuovo merchandising.

Fonte: comunicato ufficiale Nardò