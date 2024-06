Nardò Under 17 in semifinale di Coppa Puglia: tris al Real San Giovanni

La formazione Under 17 del Nardò vola in semifinale di Coppa Puglia. Allo stadio Giovanni Paolo II i granata hanno battuto in gara secca il Real San Giovanni, qualificandosi così alla fase successiva del torneo.

Leone, Gemma e Luparelli sono stati gli autori delle reti dei padroni di casa, che in semifinale dovranno affrontare il Barletta: il sorteggio stabilirà se il Nardò giocherà tra le mura amiche o in trasferta.