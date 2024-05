Novoli, Cimarelli: "Soddisfatto del lavoro di tutti, rinvigorire il gruppo è stato fondamentale"

Tramite delle dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club, l'allenatore Cristian Cimarelli ha parlato della stagione alla guida del Novoli, che ha preso in corsa lo scorso febbraio trascinandolo fino alla salvezza tramite il playout vinto contro la Virtus Matino. "Dover subentrare è complicato, non è come quando si può programmare una stagione dal suo inizio, non è come organizzare e adeguare le attività dall'inizio alla fine -ha puntualizzato Cimarelli- In questo caso, peraltro, subentrare con la voglia e l'esigenza di dover raggiungere un obiettivo in poco tempo diventa quasi un assillo, che sicuramente non ha aiuta nella preparazione mentale delle gare. Io sono entrato in punta di piedi, ritengo che era fondamentale da subentrato cercare di capire quale era la situazione ambientale e di squadra: il lavoro più duro è stato quello di formare un gruppo, di inculcare una mentalità di squadra unitamente al lavoro tattico su cui c'era da lavorare molto. Sono soddisfatto del lavoro di tutti, anzi molto soddisfatto perché può sembrare un lavoro semplice visto le 5 gare e il play out ma in realtà è stato molto duro rinvigorire un gruppo-non gruppo, come l'ho definito io, e lavorare su una logica di squadra, che al mio arrivo era totalmente assente".

Sul futuro, Cimarelli ha rivelato di avere la volontà di proseguire nell'avventura in rossoblù ma il tutto si deciderà in un incontro con la società: "Ci sarà tempo, ma è sicuro che i matrimoni si fanno sempre in due. Da parte mia c'è la disponibilità per proseguire questo rapporto, ma sicuramente ci sarà la possibilità di incontrare la società e discutere del futuro, in quella sede si discuterà di organizzazione e confronteremo la mia visione con la loro idea.