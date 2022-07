Novoli, Gioacchino Marangio rimarrà alla guida della squadra nella stagione 2022/2023

Gioacchino Marangio guiderà il Novoli nel campionato di Eccellenza 2022/2023. La società e il tecnico hanno infatti trovato l'intesa per proseguire il percorso professionale assieme, dopo che lo stesso Marangio aveva deciso al termine della stagione scorsa di dimettersi dall'incarico sospendendo l'impengo col calcio. Per l'allenatore, artefice del salto di categoria della squadra salentina che militava da cinque anni in Promozione, sarà la seconda annata di fila sulla panchina del Novoli; in precedenza aveva trascorso due stagioni al Sava.

Novoli, le parole di Marangio: "L'entusiasmo dell'ambiente e l'affetto mi hanno rigenerato"

Gioacchino Marangio, tramite una nota ufficiale diramata dal club, ha spiegato di aver pensato molto prima di optare per questa scelta. Ora, all'orizzonte, c'è una nuova sfida, ossia ottenere la salvezza: "Una decisione su cui ho dovuto riflettere tanto. La passata stagione, infatti, particolarmente tesa e difficile, aveva lasciato degli strascichi a seguito anche della lunga squalifica. Ora ho metabolizzato il tutto: l'entusiasmo dell'ambiente e l'affetto dimostrato mi hanno rigenerato per affrontare questa nuova e impegnativa sfida, ovvero la permanenza nella categoria che ci siamo guadagnati meritatamente e con grande sacrificio".