Novoli, la formazione Under 14 si è laureata campione provinciale

Prestigioso traguardo per il settore giovanile del Novoli. La formazione Under 14, guidata dall'allenatore Stefano De Luca, si è laureata campione provinciale di categoria: presso il campo comunale di Leverano, la formazione rossoblù ha battuto i pari età del Nardò per 2-1. Le reti decisive, intervallate dal momentaneo pareggio granata, sono state firmate da Daniele Natale e Gabriele Cacciapaglia. "Al netto del risultato resta una prestazione di spessore ed un bellissimo successo che inorgoglisce dirigenza e staff -si legge nel comunicato pubblicato dal Novoli sulla propria pagina Facebook- Complimenti ai nostri "giovanotti" ed allo staff tecnico e dirigenziale, infine, ma non per ultimo, un ringraziamento alle famiglie che hanno condiviso la nostra idea di percorso di #crescita fondato sui valori del lavoro, del rispetto e del coraggio!"