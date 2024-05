Novoli, premiata la formazione Under 14 per la vittoria del campionato

Nel pomeriggio di ieri nella cornice del "nuovo" Campo Sportivo Toto Cezzi si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione delle società partecipanti alla finale provinciale under 14, disputata Sabato sera a Leverano, ed under 17 giocata nel pomeriggio a Novoli.

Alla presenza della delegata Provinciale, avv. Luana De Mitri, del vice delegato Angelo Serafino, del dirigente federale Roberto Trotta e dello "storico" segretario della delegazione leccese Franco Basurto, sono stati dapprima ringraziati e premiati gli arbitri dei due incontri, disputati entrambi con la terna più il quarto uomo. Presente il presidente di Aia-Lecce, avv. Paolo Prato con una folta delegazione di arbitri della sezione.

Dopo la premiazione per la categoria under 17 che ha visto la Lecce Soccer Academy imporsi in finale sulla Salento Soccer Academy, è arrivato il momento della categoria under 14. Il meritato applauso per la rappresentanza del Copertino, superato in finale dai nostri ragazzi, ha preceduto la consegna della Coppa nelle mani del capitano Federico Caputo che ha dato il via alla meritata festa dei ragazzi e dei rumorosissimi e coloratissimi genitori in tribuna.

Fonte: comunicato ufficiale Novoli