Novoli, questa settimana altri tre open day per il settore giovanile: le info

Per il Novoli è tempo di un altro appuntamento con gli open day dedicati al settore giovanile. La società ha infatti reso noto che in questa settimana andranno in scena tre raduni che serviranno a costruire le squadre Under 19, Under 17 e quelle dell'Under 15: mercoledì 13 luglio sarà la volta dei calciatori nati nel 2008 e nel 2009, mentre giovedì 14 si esibiranno i nati nel 2004 e nel 2005; venerdì 15, infine, toccherà ai prospetti nati nel 2006 e nel 2007. Tutti gli appuntamenti si terranno presso il campo sportivo Toto Cezzi con ritrovo fissato alle 17:45 e inizio alle ore 18:00. Per maggiori info e dettagli consultare la pagina Facebook del club.