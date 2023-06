Novoli, sei squadre del settore giovanile parteciperanno al Torneo Città di Cesena

Il settore giovanile del Novoli sarà protagonista nella ventiduesima edizione del Torneo Città di Cesena. La manifestazione sportiva, organizzata dall'Accademia Calcio Cesena e Romagna Centro Cesena con la collaborazione di PlaySport, andrà in scena dal 2 al 4 giugno: Bellaria Igea Marina, Cesenatico e Cervia-Milano Marittima le località prescelte. La società rossoblù, come reso noto tramite comunicato ufficiale, schiererà due squadre under 15, una della categoria Pulcini e una della categoria Esordienti, oltre a due squadre appartenenti alla categoria Primi Calci.