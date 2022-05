Novoli e Tricase in campo per l'Eccellenza: oggi la finale play off

LECCE – Una grande domenica di calcio popolare andrà in scena quest’oggi al “Totò Cezzi” di Novoli, dove i padroni di casa ospiteranno l’Atletico Tricase per la finale play off del girone B del campionato di Promozione 2021/22. Una gara che metterà di fronte due formazioni storiche del nostro calcio, le quali quest’anno si sono distinte occupando rispettivamente la seconda e terza posizione della classifica. Si arriva a questa gara decisiva per la promozione in Eccellenza, dopo il netto 3-0 del Tricase ai danni del Taurisano nel primo atto dei play off.

Gara già viva alla vigilia, con la diatriba tra le due presidenze dei club, le quali sono entrate in contrasto per la questione relativa al campo di gioco. Il Novoli in quanto arrivato secondo ha diritto di giocare tra le mura amiche, ma in seguito a una lettera dei tricasini si chiedeva la disputa della finale a Tricase e al “San Vito”, dove la capienza permette l’ingresso di oltre cinquecento tifosi – affluenza simile già verificatasi contro il Taurisano. Una lettera rispedita al mittente, e che ha portato alla scelta di installare un maxi schermo in piazza Pisanelli per permettere ai tifosi del Tricase di seguire la gara. Insomma, al “Cezzi” di Novoli verranno ospitati 80 tifosi del Tricase. Una finale che, giocoforza, mancherà del pubblico delle grandi occasioni, e che avrà inizio alle ore 16,30.

Il calcio giocato in questa stagione racconta di due precedenti, entrambi vinti dal Tricase. All’andata al “San Vito” finì 1 a 0 con la rete decisiva messa a segno da Munua, al ritorno invece i tricasini si imposero con un netto 4 a 2, grazie a una tripletta di Manisi e il sigillo di Citto. Ora però tutto è cambiato, questa sarà una gara secca che potrebbe permettere alle due formazioni di tornare nel campionato di Eccellenza, torneo che in entrambe le piazze manca ormai da troppo tempo.