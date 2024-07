Novoli, Claudio Luperto è il nuovo allenatore

Sarà Claudio Luperto il nuovo allenatore del Novoli Calcio per la stagione sportiva 2024/2025, che coincide con il ritorno del Girone Unico del campionato regionale di Eccellenza Pugliese. Classe 1961, ex calciatore protagonista con la maglia del Lecce (ben 113 presenze in giallorosso, di cui 12 in serie A), dal 2000 ha scelto la panchina: nel suo curriculum le formazioni giovanili di Lecce e Avellino, ma ha guidato anche compagini di Serie C/2 come il Casale Calcio (stagione 2004/2005) e il Montevarchi Calcio (2005/2006), per poi approdare nel massimo campionati dilettanti pugliese con le esperienze di Gallipoli Football, Toma Maglie e, lo scorso anno, Virtus Matino.

"Ho sensazioni davvero positive per questa nuova esperienza - le prime parole di mister Luperto da rossoblù. Ho notato grande fermento nello staff dirigenziale, dal presidente Murra ai collaboratori, gente che ha voglia di fare bene e che vuole raggiungere nuovi obiettivi e nuovi traguardi. Come loro amo le sfide e questa stagione è davvero stimolante: basta guardare le città e le società presenti in questo nuovo girone unico, per capire che bisogna lavorare con serierà, impegno e programmazione già da subito".

Fonte: comunicato ufficiale Novoli