Otranto, arriva l'ufficialità della conferma di mister Tartaglia

Graziano Tartaglia resta alla guida dell'Otranto. La scelta della società salentina di prosguire il percorso con il tecnico era nell'aria, ma desso è arrivata l'ufficialità a seguito dell'incontro tra lo stesso Tartaglia e la dirigenza. "Il Città di Otranto riparte da Graziano Tartaglia -si legge nel comunicato pubblicato dall'Otranto tramite la propria pagina Facebook- Il tecnico molisano d’origine e neretino d’adozione sarà anche nella stagione 2023/2024 l’allenatore della formazione biancazzurra partecipante alla 'Serie A' del calcio dilettantistico pugliese".

Nella passata stagione Tartaglia ha portato i biancazzurri a disputare una stagione positiva, sfiorando i playoff: 51 i punti messi a referto, al netto di 15 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dall'allenatore dopo al conferma: "Una scelta quella di restare nella Città dei Martire che più naturale non poteva essere. Continuare a lavorare in una delle società più importanti del calcio dilettantistico regionale è per me un motivo di orgoglio.Del resto, l’anno scorso i dirigenti biancazzurri mi hanno dato una grossa opportunità e lavorando all’unisono abbiamo centrato risultati importanti. È giusto continuare un percorso iniziato ad agosto 2022, consapevoli che non sarà semplice riconfermarsi. L’obiettivo resta quello di fare bene attraverso il lavoro di ogni giorno".