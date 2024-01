Otranto, il presidente Mazzeo sulle decisioni arbitrali: "La misura è colma, è ora di dire basta"

L'Otranto alza la voce. La formazione biancazzurra, tramite il proprio presidente, Giovanni Mazzeo, ha espresso tutta la sua rabbia per alcuni episodi arbitrali realtivi al match della sedicesima giornata del campionato di Eccellenza, perso per 1-0 contro l'Atletico Racale.

In particolare vengono contestati dall'Otranto due contatti nell'area dell'Atletico Racale, avvenuti su Vigliotti e Touré, che potevano portare all'assegnazione di altrettanti calci di rigore. "Dopo quanto accaduto nell’ultima partita, la misura è colma. Assistiamo da settimane a uno stillicidio di decisioni prese sempre a nostro svantaggio -ha dichiarato Mazzeo ai canali ufficiali del club- Nel dubbio, si decide sempre a sfavore del Città di Otranto. È il momento di dire basta. Viviamo una stagione sin qui disgraziata nella quale non riusciamo a invertire la rotta e per l’andamento della quale ci prendiamo le responsabilità. Ma questo non deve mettere in secondo piano i sacrifici quotidiani che facciamo al pari delle altre società, il rispetto che meritiamo è quello che meritano gli altri".

Il massimo dirigente degli idruntini ha poi puntualizzato: "Da uomini di sport non crediamo alla malafede, chiediamo soltanto che le terne arbitrali svolgano il loro lavoro con personalità e serenità, senza essere prevenuti o facendosi portare fuori strada dalle differenti situazioni di classifica delle squadre in campo.

L’auspicio è che queste parole siano spunto importante per le utili riflessioni che, siamo certi, porranno in essere i vertici pugliesi del calcio dilettantistico e dell’associazione arbitrale".