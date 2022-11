Otranto, il tecnico Tartaglia: "I risultati sono frutto del nostro lavoro, continuiamo così"

Una partenza positiva, forse oltre le aspettative, per l'Otranto in questo avvio di campionato. Il club del presidente Giovanni Mazzeo attualmente occupa la seconda piazza del girone B dell'Eccellenza pugliese assieme all'Ugento, a quota 18 punti: un traguardo tagliato grazie alla vittoria nel derby contro la Virtus Matino nell'ottavo turno, arrivata col risultato di 3-2. Finora l'Otranto ha vinto 6 gare e ne ha perse 2, segnando 13 reti e subendone 10; non può non essere soddisfato l'allenatore Graziano Tartaglia, che tramite i canali della società ha voluto elogiare tutto l'ambiente, dai vertici societari ai calciatori: "I risultati sul campo sono lo specchio di tutto il lavoro fatto dietro le quinte. È merito della società, di dirigenti e collaboratori che gravitano attorno alla squadra, dal primo dirigente al magazziniere, e dei ragazzi che non si risparmiano mai. Ho la fortuna di contare su una rosa importante, fatta di uomini in gamba e di calciatori importanti. I più esperti si mettono al servizio dei compagni più giovani e tutti hanno un forte senso del dovere e si impegnano al massimo".

Cosa riserverà il futuro all'Otranto lo dirà il campo, ma al momento lo stesso Tartaglia ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare sodo senza distrazioni e rimanendo concentrati. "É chiaro che siamo consapevoli di stare facendo qualcosa di buono ma bearci sui risultati sinora raggiunti sarebbe un errore. Dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno, abbassare la guardia può essere rischioso. Quello di quest’anno è un campionato di Eccellenza complicato, non ci sono squadre materasso, ne abbiamo avuto la conferma con il Matino":