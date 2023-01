Otranto, nuovo arrivo per l'attacco: tesserato Francesco Potenza

Rinforzo in attacco per l'Otranto: la società biancazzurra si è assicurata le prestazioni di Francesco Potenza, classe 2002, proveniente dal Castrovillari (Serie D, girone I), con cui ha totalizzato finora 4 presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria. Prima punta di ruolo, Potenza nella scorsa stagione ha militato in Eccellenza all'Atletico Racale raccogliendo uno score di 19 presenze e 5 reti, mentre in passato ha fatto parte dei settori giovanili di Fasano e Casarano.