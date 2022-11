Ottava giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Il Città di Gallipoli riscatta la sconfitta della scorsa giornata e batte di misura il Novoli (alla quarta sconfitta stagionale) in uno dei derby odierni, colpo esterno del Gallipoli in casa dell'Avetrana; ad approfittarne è l'Ugento, che in rimonta ha avuto la meglio sul Castellaneta. Sconfitta esterna per il Maglie, battuto dal Ginosa con una rete per tempo.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi nell'ottava giornata

Avetrana-Gallipoli 0-2 [Romano al 58', Romano all'85']

Castellaneta-Ugento 2-3

Città di Gallipoli-Novoli 1-0 [Chiatante al 92']

Ginosa-Toma Maglie 2-0 [Vapore al 41' Richella su rigore al 73']

Otranto-Virtus Matino [inizio alle ore 18:30]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B