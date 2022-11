Ottava giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

L'Atletico Racale si conferma padrone del Girone B travolgendo con un poker il Leverano in uno dei derby leccesi andati in scena in questo turno di campionato; l'altro è andato al Brilla Campi, secondo in classifica, che ha avuto la meglio sul Copertino. Vittoria casalinga dell'Atletico Tricase contro l'ostico Mesagne, analogo risultato per il Veglie (terzo successo stagionale) contro la Virtus Locorotondo. Il Taurisano ha battuto di misura l'Atletico Martina, mentre la Goleador Melendugno ha incassato l'ottavo ko complessivo contro la Cedas Avio Brindisi.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nell'ottava giornata

Atletico Racale-Leverano 4-0 [Flodelmundo, Melono, Ruggeri, Chirivi]

Atletico Tricase-Mesagne 3-1 [Manisi (AT), Citto (AT), Suwareh (AT), Difino (M)]

Brilla Campi-Copertino 1-0 [Greco]

Cedas Avio Brindisi-Goleador Melendugno 1-0 [Brina]

Taurisano- Atletico Martina 1-0 [Alessandrì]

Veglie-Virtus Locorotondo 3-1 [Lillo (V), Turnone (VL), Almeyra (V), Baca (V)]

Promozione Puglia, la classifica del girone B