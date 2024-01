Applicazione tattica e organizzazione, ma la squadra paga i suoi limiti di qualità

LECCE – Nella partita vinta dalla Lazio per 1 a 0 (qui la cronaca) i giudizi per i giocatori del Lecce si attestano su una media del 6 forse con qualche merito in più per Gallo che si è reso molto utile in fase di costruzione senza prestare il fianco agli avversari. Anche la partita di Gendrey è stata di buon livello fino allo screzio con il bulletto Zaccagni che gli è costato il cartellino giallo e poi la sostituzione dopo 12 minuti della ripresa (cartellino comunque immeritato).

Falcone è attento e reattivo sul tentativo ravvicinato di Isaksen nella prima parte del match e non può nulla sul tiro vincente di Felipe Anderson. Per il resto il portiere del Lecce non è stato mai chiamato seriamente in causa. A quello ci hanno pensato i tifosi della Lazio che lo hanno beccato, in quanto romanista, dall'inzio alla fine.

Se la Lazio ha fatto molta fatica ad arrivare alla conclusione una parte del merito è certamente di Pongracic e Baschirotto che non hanno concesso spazi. Peccato però che entrambi vengano presi di sorpresa dal fraseggio che porta in vantaggio i padroni di casa. Luis Alberto ha un cervello pari al suo talento, ma su una rimessa laterale quasi all’altezza dell’area di rigore, la linea difensiva deve ruggire.

A centrocampo Kaba, Gonzalez e Ramadani si sono dannati per schermare i più noti dirimpettai Guendouzi, Rovella e Luis Alberto e per un tempo ci sono riusciti benissimo. Il francese sia nel primo sia nel secondo tempo arriva anche al tiro ma in un caso non è stato fortunato, nel secondo non è stato preciso. Quando però si è trattato di impostare la manovra, sono emersi tutti i limiti del reparto: Ramadani non ha le qualità del regista, si sa, Gonzalez sembra giocare condizionato dalla paura di non sbagliare e Kaba non era nella sua migliore giornata (pur rimanendo quello che più incide nell’altrui metà campo).

Nel reparto offensivo Oudin è l’unico che ha i mezzi tecnici per far girare la squadra e sta migliorando anche in fase di non possesso. Non è ancora continuo quanto dovrebbe e potrebbe e l’errore che ha commesso nel primo tempo, mancando il pallone da posizione favorevole, è di quelli che finiscono per pesare. Di Almqvist si può apprezzare di nuovo una condizione fisica sufficiente: dai suoi veloci affondi nascono grandi preoccupazioni per la Lazio, ma si tratta ancora di lampi occasionali quando lo svedese potrebbe essere una tormenta per gli avversari.

Krstovic non si risparmia, provando a fare reparto da solo: va incontro al pallone, difende il possesso, sbaglia tanto ma dà una mano anche in ripiegamento. Calcia debolmente nel primo tempo e nel secondo, di testa, non capitalizza l’assist di Almqvist (ravvicinato e forte, non era semplice far meglio). Si vede che il montegrino sta dando fondo a tutte le sue energie, anche mentali, per ritrovare smalto e freschezza dei primi tempi. Insomma, non è stata per niente una delle sue peggiori partite.

Dei subentrati, nessuno è riuscito a distinguersi: Venuti, Strefezza e Blin hanno avuto il tempo di farsi notare, ma non lo hanno capitalizzato, mentre per Piccoli e Dorgu i minuti a disposizione sono davvero pochi.

D’Aversa ha messo ancora una volta bene in campo la sua squadra. Nn è colpa sua se mancano cinismo e cattiveria in fase realizzativa. Ci sono dei limiti oggettivi nella squadra: nel mezzo manca qualità, davanti peso. Certo non sono d’aiuto le assenze di Banda, Rafia e Sansone. La rosa in questo momento non è lunga abbastanza e gennaio può essere un mese strategico per le sorti del campionato: con un altro difensore e un buon centrocampista i conti si potrebbero quadrare.