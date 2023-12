Banda trascina il Lecce, Piccoli si conferma. Positivo il rientro di Gallo

LECCE – Nella vittoria del Lecce contro il Frosinone per 2 a 1 (qui la cronaca) un ruolo fondamentale lo ha recitato Banda. Esplosivo nelle accelerazioni, utile nei raddoppi in fase di copertura, perenne spina nel fianco degli avversari e appoggio costante per i compagni.

Se altre volte aveva vanificato la sua superiorità atletica con scelte tecniche poco razionali e testarde, tanto da diventare il soggetto preferito delle imprecazioni al Via del Mare, oggi lo zambiano ha fatto quasi sempre la cosa giusta. Ha colpito pure una traversa e un palo, ma subito dopo, in entrambe le circostanze, è arrivata la segnalazione di fuorigioco. Il voto è 7,5.

Non solo il gol (con la complicità del portiere del Frosinone), ma anche un buon numero di conclusioni verso la porta e anche un gran lavoro a servizio dei compagni, sia in fase di costruzione sia in fase di copertura: Piccoli si prende un 6,5 pieno così come fa Gallo che ha ritrovato la maglia da titolare dopo cinque turni assicurando inserimenti in fase offensiva ma, soprattutto, una notevole applicazione nel contenere Soulé che è uno di quelli che ti possono mandare in psicoanalisi se non capisci come arginarne il talento.

In una giornata in cui non ci sono stati flop evidenti, probabilmente sarebbero Blin e Ramadani a rimanere poco al di qua della linea della sufficienza (5.5). Gelli, Barrenechea e Brescianini (con Banda il migliore in campo) fanno ammattire i due mediani del Lecce che ne soffrono la capacità di palleggio ma anche il dinamismo. L’albanese, tuttavia, trova nel finale un gol molto pesante, seppur con la deviazione di Monterisi.

