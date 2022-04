Pari tra Otranto e Ugento, Racale contro il Castellaneta per i play out

LECCE – L’ultima giornata di Eccellenza pugliese girone B ha avuto inizio nel pomeriggio odierno con il pari nel derby tra Otranto e Ugento. Seguiranno nella giornata di domani le trasferte di Racale e Toma Maglie, e la sfida casalinga del Gallipoli a partire dalle ore 16.

Pari finale dell’Otranto, Racale per la salvezza

Quest’oggi al “La Torre” di Castrignano de’ Greci sono scese in campo Otranto e Ugento per gli ultimi 90 minuti stagionali, dividendosi la posta in palio con un 1-1 che ha visto andare a rete per i blu foncé Buongiorno e Cicerello per i giallorossi. Un pari che, data l’assenza dei play-off, risulta poco inutile ad ambo le formazioni, per le quali il sogno di competere per qualcosa è svanito già da un paio di mesi. L’Ugento di Salvadore dopo l’ottima cavalcata iniziale chiude in quarta piazza con 41 punti, mentre l’Otranto di mister Mele a poche ore dall’annunciato addio di De Cagna termina l’anno in sesta posizione con 39 punti.

Ultima chiamata per agganciare i play out per l’Atletico Racale che nella giornata di domani, domenica, sarà ospite del Castellaneta. Sfida chiave per i salentini che, a 90 minuti dal termine del campionato, possono sperare di agganciare i play out per giocarsi ancora la possibilità di mantenere la categoria. Saranno impegnati contro la decima della classe che con 27 punti è obbligata a vincere per salvarsi matematicamente. Il Racale, invece, con 22 punti – due in più rispetto al Mola ultimo – è obbligato a vincere per scongiurare di scendere in ultima posizione e dire addio in anticipo al campionato di Eccellenza.

Gallipoli in casa, i giovani della “Toma” a Manduria

Il Gallipoli di mister Max Oliva chiude la stagione di fronte ai propri tifosi ospitando al “Bianco” il Grottaglie, formazione che con 26 punti si ritrova nella griglia play out e che, in caso di successo, potrebbe però scavalcare alcune dirette concorrenti ed evitare gli spareggi per la retrocessione contro una tra Racale e Mola. Il Gallipoli con 41 punti non ambisce più a nulla e grazie al pari dell’Ugento rimane al momento in terza piazza.

Chiude il turno il Toma Maglie che, anche questa domenica, si affida ai propri giovani della Juniores per affrontare il Manduria. Dopo due sconfitte consecutive i giallorossi in caso di successo potrebbero agganciare il prestigioso terzo posto. Mentre, il Manduria ha ben altri obiettivi, con la matematica salvezza ancora non raggiunta e che potrebbe arrivare anche solo con un pareggio.