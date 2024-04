Playout Eccellenza Puglia, Virtus Matino-Novoli: tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti

Domenica 21 aprile prenderà il via la postseason dei campionati di Eccellenza e Promozione, con lo svolgimento dei playoff e playout.

L'unico spareggio salvezza del girone B di Eccellenza si disputerà tra Virtus Matino e Novoli, allo stadio Vial del Mare di Matino (calcio d'inizio alle ore 16:30). La società biancazzurra ha reso note le disposizioni per la vendita dei biglietti: il prezzo unico dei tagliandi ammonta a dieci euro, mentre è previsto l'ingresso gratuito per ragazze e ragazzi under 12; il botteghino dell'impianto sarà aperto a partire dalle 15:30, mentre l'accesso è previsto con un documento di riconoscimento.