Campionato Primavera: netta vittoria della Juventus, Lecce cantiere aperto

LECCE – Per poco più di un’ora il risultato è rimasto inchiodato sullo 0 a 0, ma dopo che Srdoc al 66’ ha fatto muovere il tabellino portando avanti la Juventus, il Lecce si è impantanato nei suoi limiti attuali, quelli di una squadra che è un cantiere aperto, con poche certezze e molto lavoro da fare.

C’è sempre un prezzo da pagare nelle fasi di transizione e il 3 a 0 a favore dei bianconeri conferma il ritardo della formazione campione d’Italia: da una parte il passaggio in prima squadra di elementi che l’anno scorso hanno contribuito molto a fare la differenza – Dorgu, Burnete, Corftzen, tutti 2004 -, dall’altra l’arrivo di molti nuovi calciatori che devono avere il tempo di ambientarsi: dal combinato disposto di questi due fattori emerge l’attuale fotografia della squadra di mister Coppitelli.

Anghele all’81’ e Scienza cinque minuti dopo hanno chiuso i conti, definendo i contorni precisi della seconda sconfitta di fila dei salentini: il risultato odierno di 3 a 0 per i bianconeri di mister Montero, maturato sul manto erboso del Deghi Center di San Pietro in Lama lascia certo un velo di amarezza – soprattutto se sommato al 5 a 1 della gara d’esordio a Verona -, ma è chiaro ci vuole ancora del tempo prima di poter vedere il vero volto del Lecce.

Coppitelli ha schierato Lampinen in porta; Munoz, Addo, Pascalau, Adewale in difesa; Samek, Vulturar e McJannet a centrocampo; Daka, Jemo e Johnson davanti. La prima sostituzione, al 51’, ha visto l’ingresso di Gromek per Samek, quindi al 710 Lukoki ha preso il posto di Daka e infine al minuti 81 Casalongue quello di Adewale. Dopo la sosta per gli impegni della squadre nazionali, il Lecce affronterà in casa la Lazio (il 16 settembre alle 11).