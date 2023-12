Promozione Puglia, colpo per l'attacco del Leverano: ecco Federico Ortiz

Rinforzo argentino per il Leverano, che ha puntellato l'attacco con l'ingaggio di Federico Ortiz. Il classe 1999 proviene dal Club Sportivo Penarol, squadra del Torneo Federal A proprio dell'Argentina; per lui, finora, 13 presenze e 6 gol totali. In passato ha militato anche nell'Atletico de Rafaela.

