Promozione Puglia: Copertino, contro il Carovigno ingresso gratuito per i tifosi

Il Copertino chiama a raccolta i propri tifosi. La società rossoverde ha deciso di varare un'iniziativa in vista del match contro il Carovigno di domenica 14 gennaio (ore 14:30): è stato disposto infatti l'ingresso gratuito allo stadio Vantaggiato per i tifosi, in modo da poter sostenere la squadra reduce dalla vittoria di 2-0 contro la Rinascita Refugees. Attualmente il Copertino è sesto in classifica, a quota 27 punti (sette vittorie, sei pareggi e tre sconfitte).

"I rossoverdi avranno bisogno del tuo sostegno domenica 14 gennaio (ore 14:30) per continuare a vincere!!! Riempiamo il Guido Vantaggiato -si legge nel comunicato pubblicato dal club tramite i propri canali ufficiali- La Società ha deciso di rendere l'ingresso libero per avere il calore di tutti i tifosi e creare un'atmosfera da stadio pieno. Non perdere l'occasione di sostenere la nostra squadra e di goderti una partita emozionante. Insieme possiamo fare la differenza e portare i rossoverdi alla vittoria. Non mancare!"