Promozione Puglia, il Grottaglie supera la Rinascita Refugees nel proseguimento della gara

La RInascita Refugees esce sconfitta dal match contro il Grottaglie, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone B. Nel pomeriggio di oggi, allo stadio Laveneziana di Ostuni, le due squadre hanno giocato gli ultimi minuti del match (a partire dall'83'), che inizialmente si doveva rigiocare per un errore tecnico dell'arbitro: il direttore di gara aveva espulso il portiere del club salentino Sanneh Sheriffo dopo che aveva toccato il pallone con le mani su un retropassaggio volontario di un compagno di squadra.

La corte sportiva di appello territoriale tuttavia ha accolto il ricorso parzialmente il ricorso del Grottaglie optando così per il proseguimento della partita, vinta appunto dalla formazione tarantina per 1-0 grazie alla rete di Vallejos al 62'. La Rinascita Refugees resta così ferma a quota 44 punti in classifica.