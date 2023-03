Promozione Puglia girone B: le partite in programma nella ventitreesima giornata

Ventitreesima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone B, che si preannuncia vivace, soprattutto per quel che riguarda la lotta al primo posto. Domenica 19 marzo l'Atletico Racale capolista sarà ospite del Copertino, imbattuto da ben sette partite; un impegno non semplice rispetto a quello (sulla carta) del Brilla Campi, lontano due punti in classica e che se la vedrà con l'Atletico Martina, invischiato nella zona playout. Previsti inoltre altri due derby leccesi: il Taurisano, attualmente terzo in classifica, si presenterà al cospetto di un Atletico Tricase reduce da due sconfitte consecutive, mentre il Veglie sarò ospite del Leverano coi biancazzurri che in caso di successio si potrebbero a ridosso della zona spareggi. Infine la Goleador Melendugno fanalino di coda affronterà la Virtus Locorotondo.

Promozione Puglia, il programma della ventitreesima giornata del girone B