Promozione Puglia girone B: le partite in programma nella ventunesima giornata

Prosegue la corsa al primo posto del girone B del campionato di Eccellenza pugliese. Per Atletico Racale e Brilla Campi, distanziate da soli quattro punti (49 contro 45) sono in programma due derby leccesi: la capolista si presenterà al cospetto del Leverano, reduce dalla vittoria fondamentale sul campo della Cedas Avio Brindisi; i giallorossi invece saranno di scena sul campo di un Copertino imbattuto da cinque gare e voglioso di consolidare il quinto posto in classifica.

Per il Taurisano c'è la sfida all'Atletico Martina terzultimo in classifica, mentre l'Atletico Tricase affronterà il Mesagne. Infine il Veglie, reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Cedas Avio Brindisi e Goleador Melendugno (che in questo turno saranno faccia a faccia), giocherà contro la Virtus Locorotondo.

Promozione Puglia, il programma della ventunesima giornata del girone B