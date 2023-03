Promozione Puglia girone B: le partite in programma nella ventiduesima giornata

Il girone B del campionato di Promozione pugliese offre una ventiduesima giornata (in programma domenia 12 marzo) davvero interessante per quelli che sono gli equilibri della classifica. L'Atletico Racale, fermato nello scorso turno sullo 0-0 dal Leverano, vuole difendere il primo posto nel delicato match contro il Mesagne terzo in classifica: il Brilla Campi, che è imbattuto da nove partite, proverà ad approfittarne in caso di passo falso della capolista nel derby contro l'Atletico Tricase. Anche il Taurisano (attualmente quarto) potrebbe accorciare in graduatoria, al netto dell'impegno sulla carta agevole che vedrà come avversario la Goleador Melendugno ultima in classifica.

Prosegue la caccia alla quinta piazza del Copertino, che sarà di scena sul campo della Cedas Avio Brindisi, mentre il Veglie intende cogliere la quarta vittoria consecutiva nel match contro il Ceglie. Infine il Leverano affronterà la Virtus Locorotondo, in trasferta.

Promozione Puglia, il programma della ventiduesima giornata del girone B