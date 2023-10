Promozione Puglia girone B, quarta giornata: i risultati delle leccesi

?Escludendo la vittoria nel derby della Polisportiva Galatone sul Galatina, le squadre leccesi hanno raccolto poco in questo quarto turno del campionato di Promozione. Frenata parziale del Leverano, che contro l'Atletico Tricase ha raccolto il primo pari della stagione mantenendo però la testa della classifica; pari anche per il Copertino, che si è fatto raggiungere dal Carovigno, e per la Rinascita Refugees (il secondo totale) contro il Ceglie.

Secondo ko complessivo per il Taurisano suil campo del Grottaglie, altra battuta d'arresto per il Veglie che, dopo essere stata battuta nello scorso weekend proprio dal Grottaglie, è caduta per mano del Talsano: inutile il vantaggio iniziale firmato da Cassano.

Atletico Tricase-Leverano 0-0

Grottaglie-Taurisano 3-0 [Sanyang al 23', Sanyang al 42', Sanyang al 50']

Polisportiva Galatone-Galatina 1-0 [De Leo]

Carovigno-Copertino 2-2 [Zito (CA), Misuraca (CA), De Luca (CO), D'Amanzo (CO)]

Rinascita Refugees-Ceglie 0-0

Talsano-Veglie 2-1 [Cassano (V) al 33', Napolitano (T) su rigore al 61',Giannetti (T) all'84']

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B