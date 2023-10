Promozione Puglia girone B, quinta giornata: i risultati delle leccesi

Il quinto turno del campionato di Promozione pugliese sorride alle squadre leccesi impegnate in campo. Uno il derby andato in scena, quello tra Veglie e Polisportiva Galatone terminato a reti bianche: per la Polisportiva si è trattato del secondo risultato utile consecutivo, che ha permesso di mantenere il secondo posto a pari merito con il Grottaglie, che ha imposto il primo pari stagionale al Galatina.

Il Copertino ha mantenuto l'imbattibilità in questo avvio di stagione (seconda vittoria totale) rifilando un poker alla Cedas Avio Brindisi, mentre il Taurisano è tornato a vincere dopo la sconfitta della settimana scorsa con il Grottaglie battendo il Carovigno tra le mura amiche. Secondo sorriso stagionale, il primo in trasferta, per l'Atletico Tricase che ha battuto a domicilio il Ceglie, seconda vittoria anche per la Rinascita Refugees che ha avuto la meglio sulla Virtus Locorotondo in extremis.

Nel posticipo pesante vittoria del Leverano, la quarta in totale, che ha rimontato al fotofinish il Talsano assicurandosi il primato solitario in classifica.

Ceglie-Atletico Tricase 0-1 [Palumbo]

Copertino-Cedas Avio Brindisi 4-1 [Perrone (C) al 38', Carrino (C) al 63', Fridenda (C) al 75', D'Amanzo (C) al 91', Morleo (CAB) su rigore al 93']

Galatina-Grottaglie 1-1 [Manisi (GA) al 14', Danese (GR) al 37']

Taurisano-Carovigno 3-1 [Castrì (T), Negro (T), Solidoro (T), Turco (C)]

Veglie-Polisportiva Galatone 0-0

Virtus Locorotondo-Rinascita Refugees 0-1 [Thiaw su rigore all'82']

Leverano-Talsano 2-1 {Marsico (T) al 42',Valentini (L) al 50', Pinto (L) all'89']

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B