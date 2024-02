Promozione Puglia girone B: Taurisano, successo nel derby con il Leverano. E il Galatina non sbaglia

Vittoria per 3-1 dei granata che allungano così in classifica proprio sui bianconeri. La capolista ha infilato il quindicesimo sorriso stagioanle contro il Veglie, successo della Rinascita Refugees sulla Polisportiva Galatone. Preziosa vittoria dell'Atletico Tricase (la settima) in casa del Copertino