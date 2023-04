Promozione Puglia girone B, ritorno in campo fissato al 16 aprile per l'ultima giornata

Questa settimana il campionato di Promozione pugliese osserverà un turno di riposo, per via delle festività pasquali. I due gironi scenderanno di nuovo in campo domenica 16 aprile, per l'ultima giornata: nel raggruppamento B è da definire la questione primo posto, con Atletico Racale e Brilla Campi divise da tre punti; alla capolista basta un pareggio per avere accesso diretto all'Eccellenza. In ottica playoff il Taurisano deve consolidare il terzo posto in modo da conservare il fattore campo in vista del confronto con il Mesagne: le due formazioni sono separate da un punto.

Questi i risultati delle squadre leccesi nella venticinquesima giornata:

Atletico Martina-Veglie 0-2 [Almeyra al 5', Fiorini al 63']

Atletico Tricase-Cedas Avio Brindisi 5-2 [autorete di Rizzo al 10' (CAB), De Luca (AT) al 21', Lazzoi (CAB) al 37', Manisi (AT) al 41', Manisi (AT) su rigore al 56', Rosafio (AT) al 65', Manisi (AT) all'87']

Brilla Campi-Atletico Racale 1-1 [ Fernandez (BC) al 32' Caravaglio (BC) su rigore al 34']

Ceglie-Leverano 0-2 [Pasculli, Suwareh]

Copertino-Goleador Melendugno 5-1 [Pinto (C), Marocco (C), Palazzo (C), Ciccarese (C), Voli (C), Belmonte (GM)]

Taurisano-Talsano 4-0 [Mele all'8', Castrì al 13', De Giorgi su rigore al 25' Castrì al 28']

Di seguito la classifica attuale del girone B: