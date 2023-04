Promozione Puglia girone B, venticinquesima giornata: Brilla Campi-Atletico Racale, lo scontro diretto che vale una stagione

Potrebbe essere arrivato il momento della verità nel girone B del campionato di Promozione pugliese. Domenica 2 aprile infatti, nella venticinquesima giornata, l'Atletico Racale capolista farà visita al Brilla Campi in uno scontro diretto che può essere decisivo per il salto in Eccellenza: la formazione guidata da Alessandro Longo ha messo a referto 57 punti, tre in più rispetto ai giallorossi. Un successo regalerebbe il primo posto aritmetico con una giornata di anticipo, mentre il Brilla Campi è costretto a vincere le ultime due partite rimaste e sperare in un altro passo falso dell'Atletico Racale per il sorpasso al fotofinish. L'appuntamento è fissato allo stadio Mazzotta di San Pancrazio, alle ore 16:00.

Promozione Puglia girone B, Taurisano: l'obbiettivo è blindare il terzo posto

Per il resto è tutto abbastanza definito, sia per quanto riguarda i playoff che per gli spareggi salvezza. La seconda del girone in ogni caso non dovrà disputare il primo turno al netto del divario con le due formazioni che lottano per la quinta posizione, il Copertino e il Talsano. Il Taurisano, terzo a 48 punti, deve blindare il proprio piazzamento dalle aspirazioni del Mesagne, quarto a quota 47: i granata ospiteranno il Talsano, mentre i brindisini giocheranno contro la Virtus Locorotondo, che vuole evitare di fare i playout contro l'Atletico Martina (dipenderà dal distacco in classifica).

Promozione Puglia, il programma della ventiquattresima giornata del girone B