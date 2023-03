Promozione Puglia girone B, ventiquattresima giornata: primo posto e playoff, si intensifica la bagarre

Tre giornate al termine e alcuni verdetti da definire. In primis la questione primo posto. Già il prossimo, quello di domenica 26 marzo, potrebbe essere un appuntamento importante per quanto riguarda il girone B del campionato di Promozione pugliese: probabilmente non ci saranno verdetti definitivi, tuttavia qualcosa in merito potrebbe cambiare in attesa degli ultimi due atti della regular season che potrebbero ulteriormente regalare dei colpi di scena.

Nella ventiquattresima giornata proseguirà il duello a distanza tra Atletico Racale e Brilla Campi, entrambe a 54 punti, con in palio il primo posto che vale il salto diretto in Eccellenza. In attesa dello scontro diretto fissato per il 2 aprile (una situazione simile a quella del Girone A), l'Atletico Racale ospiterà l'Atletico Martina, mentre il Brilla Campi sarà ospite dell'ostico Taurisano che cercherà di consolidare il proprio piazzamento in vista dei playoff. A tal proposito, la seconda classificata arriverà direttamente alla finale del raggruppamento, visto l'ampio margine con la quinta, ossia il Talsano: il regolamento prevede infatti la qualificazione della squadra meglio classificata in caso di divario di almeno sette punti nella classifica finale. Andrà in scena invece, probabilmente, il duello tra terza e quarta classificata, il sopracitato Taurisano e il Mesagne (impegnato nel derby con la Cedas Avio Brindisi).

I playoff prevedono una gara secca di novanta minuti più eventuali supplementari. In caso di parità, passa la squadra posizionata meglio in classifica. La situazione delle prime cinque del girone B è la seguente: Atletico Racale 54 punti, Brilla Campi 54, Taurisano 45, Mesagne 44, Talsano 36.

Le altre squadre leccesi invece possono essere tranquille per quanto riguarda la zona playout. Matematicamente infatti il divario con il terzultimo posto occupato al momento dalla Virtus Locorotondo non può esseere colmato. Il Veglie se la vedrà nel derby casalingo contro il Copertino, mentre l'Atletico Tricase (reduce da tre sconfitte di fila) sarà ospite del Talsano. Gara esterna per il Leverano, in casa della Goleador Melendugno già retrocessa in Prima Categoria.

Promozione Puglia, il programma della ventiquattresima giornata del girone B