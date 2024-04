Promozione Puglia: il Leverano batte il Grottaglie e continua il cammino playoff

Missione compiuta per il Leverano che continua così il proprio cammino nei playoff del girone B di Promozione. Allo stadio Scianni-Ruggieri di Alberobello la squadra salentina ha battuto in rimonta in Grottaglie per 2-1. Il successo, che era l'unica opzione per restare nella postseason, è maturato negli ultimi punti.

Al 23' i padroni di casa sono andati in vantaggio con Borda; in avvio di ripresa i bianconeri hanno trovato la replica con Palazzo, precisamente al 47'. Il Leverano ha successivamente completato la rimonta in extremis, all'85', grazie al gol realizzato da Gubello. Il Leverano ora, nella finale, affronterà il Taurisano.