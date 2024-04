Promozione Puglia, il girone B torna domenica: le partite della venticinquesima giornata

Domenica 7 aprile tornerà in scena il campionato di Promozione pugliese, con lo svolgimento della venticinquesima giornata dei gironi A e B (la penultima della stagione regolare).

Nel secondo raggruppamento gli occhi saranno puntati sul testa a testa tra il Galatina e il Taurisano, rispettivamente primo e secondo in classifica staccati soltanto da un punto e che si giocano il posto che vale l'approdo diretto in Eccellenza; ai bianconeri basta vincere contro Virtus Locorotondo e Copertino per tagliare il traguarda, mentre i granata (che saranno impegnati questo weekend contro il Copertino) devono sperare in un passo falso degli avversari per il sorpasso.

A caccia del miglior piazzamento playoff possibile il Leverano, che sarà impegnato contro la Cedas Avio Brindisi, mentre in zona playout la Polisportiva Galatone affronterà un importante scontro diretto contro il Ceglie: vincere permetterebbe di tenere lontano il penultimo posto ed avvicinarsi così alla salvezza diretta per via dell'ampio divario che la separa dalla Cedas. Il Veglie invece dovrà vedersela contro la Rinascita Refugees con l'obiettivo di non perdere terreno dal Carovigno, attualmente possibile avversario dello spareggio.

Promozione Puglia girone B, il programma completo della venticinquesima giornata