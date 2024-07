Promozione Puglia, Leverano: ufficializzate le conferme di Spedicato e Palazzo

Il Leverano continua a lavorare in vista del campionato di Promozione pugliese 2024/2025. La società bianconera è al lavoro per quanto riguarda le conferme da cui partire per costruire l'intera rosa in vista della prossima annata: in tal senso sono state ufficializzate le permanenze di Nicolò Spedicato e Matteo Palazzo.

Spedicato, centrocampista classe 2002, ha raccolto 15 presenze e 2 gol, mentre Palazzo, attaccante nato nel 1997, è reduce da una stagione nella quale ha totalizzato 15 presenze e 8 reti.