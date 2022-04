Promozione Puglia, rinviata la penultima giornata del girone B

LECCE - Settimana di stop per le formazioni che prendono parte al campionato di Promozione pugliese girone B, a causa della decisione del comitato regionale di rinviare l'intero turno, nel tentativo di assicurare trasparenza e regolarità al torneo quando mancano 180' dal termine della fase regolamentare.

La decisione è frutto anzitutto del rinvio della sfida tra Leverano e Virtus Locorotondo, a causa di alcuni casi di positività nel gruppo squadra dei slaentini che avevano presentato regolare documentazione per lo slittamento della partita.

Nelle prossime ore verrà riformulato il calendario, che non dovrebbe subire forti variazioni rispetto a quello valido fino a poche ore fa. Sarà tour de force per il Novoli che, a causa di questo imprevisto, dovrà affrontare tre gare in due settimane, dato che il recupero contro l'Avetrana è stato già programmato per il 7 aprile alle ore 16 presso l'impianto "Toto Cezzi". Da capire, invece, quale sarà la data di Leverano-Città di Gallipoli, sfida rinviata e che non si disputerà nel breve tempo a causa del persistente problema covid che ha colpito il collettivo bianconero.