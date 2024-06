Promozione Puglia, Veglie: Vito Quarta è il nuovo responsabile del settore giovanile

ASD Veglie è lieta di annunciare ufficialmente l'ingresso di Vito Quarta nello staff tecnico: sarà il nuovo direttore responsabile del settore giovanile.

Come avete potuto vedere nei giorni scorsi, Vito è già all'opera per preparare da subito una nuova stagione piena di sfide.

E a proposito di sfide, vi facciamo conoscere meglio il nostro nuovo direttore. Dal 1998 al 2018 si è ottimamente distinto nell'atletica leggera, fondo e mezzofondo. Anni conditi da innumerevoli titoli regionali in gare da 10.000 metri alla maratona, un titolo italiano nella staffetta 4x1500 metri in pista e un 7° tempo assoluto nei 10.000 metri in pista ai mondiali di Misano Adriatico nel 2007.

Un passato ricco di successi che lo ha contraddistinto anche come dirigente dell'associazione podistica “Sport Running Veglie”.Ora una nuova sfida per lui, e tanta esperienza agonistica da offrire ai suoi ragazzi. Buon lavoro Vito!

Fonte: comunicato ufficiale Veglie