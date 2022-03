Quattro derby tra salvezza e play off, Città di Gallipoli in trasferta

LECCE – Importante domenica di calcio giocato anche nel campionato di Promozione pugliese girone B, con ben quattro derby che animano il turno 22. Queste sfide chiave per le compagini chiamate in causa, sia in ottica salvezza che play off, potranno rimodulare la graduatoria a cinque giornate dal termine delle ostilità. Rinviata la sfida interna del Novoli contro il Talsano a causa di un focolaio da covid-19 all’interno del gruppo squadra tarantino.

Melendugno e Capo di Leuca per strizzare l’occhio alla salvezza

Sarà sfida di cartello quella tra Atletico Tricase e Melendugno, formazioni che lottano per due obiettivi differenti ma reduci da un ottimo rullino di marcia nelle ultime settimane. Il Tricase con due tris consecutivi ha centrato la quarta piazza con 34 punti a pari merito con Taurisano e Talsano, il Melendugno con quattro risultati utili consecutivi – due vittorie e altrettanti pareggi – è uscito momentaneamente dalla griglia play out raggiungendo quota 24 punti.

Sfida fondamentale in chiave salvezza che chiama in causa le ultime due della classe, ovvero Capo di Leuca e Galatina. Entrambe in profonda crisi necessitano di punti a cinque turni dal termine per provare ancora a conservare la categoria. I gialloblù con la vittoria della scorsa domenica per 1-3 sul Brilla Campi hanno raggiunto quota 19 punti, i bianconeri, invece, nonostante l’arrivo del ds Margiotta e del nuovo tecnico Lima – centrocampista ex Lecce e Roma -, non sono riusciti a trovare punti nelle ultime uscite rimanendo in fondo alla graduatoria con soli 15 punti.

Altri due derby, Gallipoli in trasferta

Leverano-Brilla Campi è il terzo derby della domenica di Promozione pugliese. A sfidarsi sono due formazioni che occupano due tasselli distanti in classifica, con il Leverano sesto a 33 punti e il Brilla Campi in undicesima piazza con 21 punti. Se i bianconeri sono reduci da un periodo poco favorevole e vogliono tornare al successo che manca da due domeniche, i giallorossi dopo aver perso punti in ottica salvezza vogliono ripartire dalla sfida di domani per scongiurare i play out sui quali hanno un solo punto di vantaggio.

Derby di analoga fattura quello tra Taurisano e Veglie, con i padroni di casa che vogliono assicurarsi un posizionamento nella griglia play off e gli ospiti che vogliono evitare la retrocessione e i play out. I granata sono reduci dalla dura sconfitta per 2-1 contro il Melendugno, ma ciononostante occupano la terza piazza con 34 punti. I biancocelesti con 20 punti si trovano in terz’ultima posizione e arrivano alla sfida dopo la dura sconfitta per 3-0 contro il Tricase, con la via dei tre punti che manca dallo scorso 30 gennaio.

Chiude il turno l’ormai promosso Città di Gallipoli, che nonostante la vittoria del campionato con sei giornate di anticipo ha dimostrato di non volersi accontentare, continuando a macinare punti. Nell’ultima uscita hanno battuto il Novoli per 3-1, consolidando la vetta con il raggiungimento dei 60 punti. Avversario di domani sarà la Virtus Locorotondo, formazione che nonostante le buone ambizioni di inizio stagione ora punta a ottenere dei risultati favorevoli per raggiungere la matematica salvezza. All’ottavo posto con 25 punti, i blaugrana arrivano da due successi di fila contro Avetrana e Galatina.