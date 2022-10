Quinta giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Nella quinta giornata del girone B di Eccellenza il Città il Gallipoli cala il pokerissimo di vittorie battendo in rimonta il Massafra e mantenendosi in testa alla classifica a punteggio pieno con il Manduria, che invece ha inflitto al Gallipoli il secondo ko stagionale. Nel derby odierno l'Ugento ha regolato l'Otranto per 2-0, mentre il Maglie si è assicurato il secondo successo battendo di misura il Castellaneta; primo sorriso in campionato per il Novoli, che ha rifilato un tris al Ginosa dopo esser stato in svantaggio. La Virtus Matino ha iniziato a muovere la classifica con uno 0-0 ottenuto contro l'Avetrana.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella quinta giornata

Toma Maglie-Castellaneta 1-0 [Nestola al 76']

Gallipoli-Manduria 1-3 [Procida (M), Russo (M), Turco (G), Cavaliere (M) su rigore]

Novoli-Ginosa 3-1 [Vapore (G) al 13', Martinez Cejudo (N) al 15', De Blasi (N) al 68', Giannotti (N)]

Massafra-Città di Gallipoli 1-2 [Caruso (M) al 29', Carrozza (CG) al 46', Oltremarini (CG) al 51']

Ugento-Otranto 2-0 [Veron, Munoz]

Virtus Matino-Avetrana 0-0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B