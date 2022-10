Quinta giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Il Brilla Campi è stato fermato sul campo del Ceglie incassando il primo pareggio stagionale. A raggiungerlo in testa alla classifica, oltre al Mesagne, è stato l'Atletico Racale, vittorioso nel derby contro la Goleador Melendugno (ancora a secco di punti in questo avvio di torneo): negli altri confronti tra squadre leccesi, il Taurisano ha inflitto la quarta sconfitta stagonale al Veglie, mentre Copertino e Tricase si sono spartiti il bottino in un match senza reti. Da segnalare inoltre il primo successo stagionale del Leverano giunto contro il Talsano.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella quinta giornata

Ceglie-Brilla Campi 1-1 [Di Pietrangelo (C), Greco (BC)]

Copertino-Tricase 0-0

Goleador Melendugno-Atletico Racale 0-2 [Ruggeri, Melono]

Veglie-Taurisano 1-2 [Baca (V), Vantaggiato (T), De Giorgi (T)]

Leverano-Talsano 2-0 [De Carli, De Leo]

Promozione Puglia, la classifica del girone B