Racale ancora in corsa per i play out, buon pari dell'Otranto

LECCE – Campionato di Eccellenza pugliese girone B non ancora definito, con la zona calda della classifica che si deciderà nell'ultimo turno. Nel corso della giornata di ieri, domenica, il Racale si è fatto rimontare dal Gallipoli, hanno pareggiato anche Ugento e Otranto. Sconfitta sonora del Toma Maglie contro il Mola ultimo in classifica.

Pari amaro del Racale, l’Ugento ritrova punti

Sembrava tutto fatto ad un certo punto della gara, ma il fato ha voluto che il discorso play out fosse rimandato. Nel derby tra Racale e Gallipoli prevale lo spettacolo tra due formazioni mai dome che pareggiano per 2-2 dopo che i padroni di casa si trovavano in vantaggio di due reti. A sbloccare il match è il primo guizzo stagionale del classe 2002 Pennetta, seguito poi dalla rete del compagno Dominguez per il momentaneo 2-0. I galletti non ci stanno e ristabiliscono la parità grazie alle marcature di Maiolo e Cascio. Un pari che non serve a nessuno, in special modo al Racale che con due lunghezze di vantaggio sul Mola ultimo è costretto a vincere nel prossimo weekend per centrare i play out. il Gallipoli sale a quota 41 punti confermandosi in terza piazza.

Dopo tre sconfitte consecutive l’Ugento di mister Salvadore centra un buon pari contro il Manduria tra le mura amiche. È l’equilibrio a vincere per l’intero corso del match, con gli ospiti alla ricerca di almeno un punto per centrare la matematica salvezza, senza passare per i play put. Team salentino che centra quota 40 punti in stagione e si conferma in quinta piazza.

Manita del Mola, pari anche per l’Otranto

Altra sonora sconfitta per la Toma Maglie che, affidandosi alla formazione juniores e alla sua guida tecnica, subisce un pokerissimo contro una Virtus Mola affamata di punti salvezza. Decisive per l’economia della gara la tripletta di Pinto e la doppietta di Saani, che permettono ai biancoblu di accorciare sul Racale usufruendo ancora di un’occasione per raggiungere i play out. I salentini restano in quarta posizione con 40 punti a pari merito dell’Ugento: concluderanno la stagione ancora con i giovanissimi del vivaio secondo quanto deciso due settimane addietro.

Dopo lo stop casalingo contro il Ginosa l’Otranto ha trovato un buon punto in trasferta contro il Sava, secondo della classe. Una sfida ricca di spunti interessanti, conclusasi però a reti bianche al triplice fischio del direttore di gara. I tarantini centrano ufficialmente il secondo posto, blu foncè che con la nuova guida tecnica ritornano a far bene e salgono a quota 38 punti occupando stabilmente la sesta piazza.