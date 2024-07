Ramadani e Berisha arrivano in ritiro, Blin lo lascia: accordo col Palermo

LECCE – Ylber Ramadani e Medon Berisha hanno raggiunto il ritiro del Lecce a Neustift per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. I due hanno goduto di una settimana di riposo in più avendo partecipato al Campionato europeo con l’Albania.

Proprio in ragione della partecipazione alla competizione internazionale che si è conclusa con il trionfo della Spagna, i due non dovrebbero comunque tardare ad allinearsi ai compagni che, da sabato scorso, sono al lavoro agli ordini di mister Gotti e del suo staff.

Non ci sono dubbi sul fatto che Ramadani sarà anche quest’anno uno dei perni sui quali è incardinato il meccanismo tattico studiato da Gotti. Molti indizi lasciano presupporre che il tecnico veneto non prescinderà dall’utilizzo di due centrali di centrocampo, con caratteristiche diverse e dunque complementari, sulla scia di quanto visto nelle ultime dieci gare dello scorso campionato quando Gotti fu chiamato a tirare fuori il Lecce da una situazione che da apparentemente tranquilla si era fatta realisticamente preoccupante.

Del reparto centrale non farà più parte Alexis Blin, fino a pochi giorni addietro capitano della squadra salentina: il calciatore è stato autorizzato a lasciare la sede del ritiro per effettuare le visite mediche dopo le quali sarà a tutti gli effetti un calciatore del Palermo. Il club siciliano ha superato in maniera convincente la proposta di rinnovo fatta dal Lecce e così la strada del francese e quella dei giallorossi si sono separate. Il suo contratto sarebbe scaduto al termine della prossima stagione.

È probabile – anche se manca un mese circa all’inizio del campionato e di operazioni in entrata e in uscita ce ne saranno ancora diverse – che il posto di Blin, che Gotti aveva voluto sempre in campo e per di più con la fascia di capitano, sarà occupato da un altro transalpino, Balthazar Pierret. L’ex del Quevilly Rouen Métropole è stato il primo nuovo arrivo in casa giallorossa e già nel test di ieri contro il Werder Brema è sembrato abbastanza in palla.

