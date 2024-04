Rinascita Refugees, oggi l'atteso secondo atto della finale di Coppa Italia contro la Virtus Palese

La Rinascita Refugees è pronta al grande appuntamento con la finale di ritorno della Coppa Italia della Promozione pugliese. Oggi pomeriggio (17:30) presso il campo sportivo di Leverano, la squadra salentina affronterà la Virtus Palese con l'obiettivo di chiudere la contesa e conquistare il trofeo.

La Rinascita Refugees partirà in una posizione di vantaggio grazie al 2-0 in trasferta maturato all'andata (reti di Marong al 34' e Thiam al 79') che di fatto la avvicinano al successo; per portare la sfida almeno ai tempi supplementari la Virtus Palese dovrà segnare due gol. La partita sarà arbitrata dal signor Giuseppe Ventricelli della sezione di Casarano, mentre gli assistenti saranno Alex Capotorto e Gianmarco Sorgente della sezione di Taranto; il quarto uomo sarà Marco Albano, sempre della sezione di Taranto.