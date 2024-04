Rinascita Refugees, visita a sorpresa: Antonio Conte assiste all'allenamento della squadra

Gradita sorpresa per la Rinascita Refugees, alla vigilia del match di ritorno della finale di Coppa Italia contro la Virtus Palese. Ad assistere all'allenamento in vista dell'importante gara è stato Antonio Conte, allenatore ex tra le altre di Juventus ed Inter ed ex commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Conte si è poi soffermato a parlare con squadra, lo staff tecnico e la società, autografando un gagliardetto del club.

La Rinascita Refugees scenderà in campo nel pomeriggio di oggi, alle 17:30, presso il campo sportivo di Leverano: la formazione allenata da Hassane Niang partirà in una posizione di vantaggio grazie al 2-0 maturato nel confronto di andata.