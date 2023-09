Ritorno primo turno Coppa Italia Eccellenza: i risultati delle squadre leccesi

Turno di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza molto movimentato per le squadre leccesi, che hanno comunque, sostanzialmente, confermati i risultati dell'andata. L'Otranto, tra il primo e il secondo tempo, ha archiviato la pratica Brilla Campi già forte del 2-1 dell'andata, mentre il Novoli ha sfiorato l'impresa contro il Manduria che ha segnato la rete decisiva per il passaggio del turno proprio nei minuti di recupero (2-0 all'andata); anche l'Atletico Racale ha provato a ribaltare il 3-1 dell'andata, ma la vittoria sul campo della Virtus Matino non è bastata. Vanno al secondo turno dunque Otranto e Virtus Matino.

